Fietsen en wandelen kan je geld opleveren: Unizo lanceert kadobon-inruilpunten fiets/wandelroute Koen Moreau

19 april 2020

10u40 0 Erpe-Mere De coronacrisis zet steeds meer mensen in bewegingen. “De ideale gelegenheid om onze – weliswaar vaak verplicht gesloten – plaatselijke handelaars in beeld te brengen”, dachten ze bij Unizo Erpe-Mere.

Voorzitter Wim Adriaenssen van Optiek Wim, zelf een fervent loper, maakte van zijn verplichte sluiting gebruikt om een speurtocht uit te werken. “Sinds september 2015 verdelen we samen met de gemeente cadeaubonnen die je bij plaatselijke handelaars kan inruilen. Idee is om die optie en hun inruilpunten iets meer bekendheid te geven”, vertelt hij.

Daarom maakte de man alvast een eerste parcours op waarbij langs enkele mogelijke inruilpunten letters voor de ruiten werden gehangen. “Via onze Facebookpagina kan je het parcours afdrukken waarna iedereen die dat wil te voet, per fiets of al lopend de letters kan opspeuren.” In totaal werden elf letters opgehangen.

Start- en eindpunt is het standbeeld van Lucien Van Impe op de Vijfhoek in Mere. “En het eerste parcours gaat alvast langs de Kruiskoutermolen en tal van mooie minder gekende trage wegeltjes.” Wie onderweg alle letters vindt, de twee gezochte woorden achterhaald en de juiste oplossing in de bus van de optiekzaak deponeert maakt kans op een cadeaubon inruilbaae bij een van de 134 aangesloten handelaars.

“Fietsen en wandelen kan je dus geld opleveren”, lacht Adriaenssen. De eerste zoektocht van ongeveer 10 kilometer, goed twee uur wandelen, loopt van zondag 19 april tot en met zaterdag 25 april. “En we kijken al naar opties om andere handelaars en deelgemeenten te betrekken.” Wel belangrijk om weten: de wandeling richt zich op gezinnen. “Het is niet de bedoeling om samen af te spreken. We vragen ook om alle voorwaarden van social distancing te respecteren en steeds voldoende afstand te bewaren.”



