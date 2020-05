Fiets wordt koning in centrum Mere: fietsers inhalen voortaan verboden Koen Moreau

11 mei 2020

19u24 9 Erpe-Mere Het centrum van Mere werd deze week omgevormd tot een grote fietsstraat.

Daardoor zijn fietsers heer en meester in Nieuwstraat, Meredorp en Kloosterstraat. Ze mogen de volledige breedte van de weg gebruiken. Automobilisten mogen er voortaan niet sneller dan 30 kilometer per uur rijden en er geldt - zoals in elke fietsstraat - een absoluut verbod het inhalen van fietsers.

Deze primeur voor Erpe-Mere moet de smalle centrumstraten van Mere voor de fietsers en scholieren nog veiliger maken. Voorwaarde is wel dat iedereen de gewijzigde verkeerssituatie alsook het verkeersreglement kent en respecteert.