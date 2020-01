Familiestamboom Van Humbeeck gaat terug tot Karel De Grote Koen Moreau

12 januari 2020

10u39 0 Erpe-Mere Na een hele hoop literatuur-, stamboom- en internetonderzoek kon André Van Humbeeck uit Erpe de stamboom van de familie Van Humbeeck terugvoeren tot 1289.

Daar eindigde het verhaal echter niet. “Ik ontdekte dat er een naamswijziging gebeurde en dat mijn voorvaderen de familienaam Berthout droegen en deel uitmaakten van een oude riddergeslacht”, vertelt de man.

Op die manier blijken de Van Humbeeck’s afstammelingen van Pepijn De Oudste en Karel De Grote en diverse daaropvolgende graven waaronder ook Lodewijk Graaf van Loon. Nadien volgden Wouter Berthout I, II, III en IV.

“Rond die periode maakte een van hun het nogal bot door na een overwinning van een slag in 1288 van een bisschop de man in te wrijven met honing een voor te zetten aan de bijen om aan zijn slaggeld te raken.”

Nieuwe familienaam

Geen beste zet, want de naam van de familie raakte zo zwaar bezoedeld dat nakomeling Henri, die de titel Heer van Humbeek – vandaag deelgemeente van Grimbergen - droeg, besloot om van zijn titel de nieuwe familienaam te maken. De familie was in die periode tevens heer van Mechelen. “En dat verklaart de overeenkomst van het wapenschild van onze familie met dat van de stad Mechelen en de kleuren van KV Mechelen.”.

Nadien onderging de familienaam van Humbeek nog tal van beperkte wijzigingen qua spelling door het veelvuldig overschrijven. “Maar door de link te leggen met de eigendomspercelen die steeds in de familie bleven, kon ik met zekerheid de ganse familielijn reconstrueren.”

Die lijn maakt ook enkele rare kronkels. “In 1895 maakten familieleden uit Brussel vanuit Antwerpen de oversteek naar Argentinië waardoor nu ook nazaten van onze familie in Zuid-Amerika te vinden zijn. Dankzij mijn onderzoek leerde ik zo enkele verre neven kennen.”