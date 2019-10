Fairtrade-gemeente heeft uit vuilnisbelt geredde kinderen te gast: “Ayude veranderde ons leven, maar wij weten nog steeds wat arm zijn is” Koen Moreau

10 oktober 2019

14u00 6 Erpe-Mere Drie Filipijnse jongedames, opgegroeid in de sloppenwijken van Manila, zijn vrijdagavond om 20 uur de centrale gasten bij de feestelijke uitreiking van het langverwachte ‘Fairtrade’-label in Erpe-Mere. “Lyza, Liesel en Emily zijn het levende bewijs dat met duurzame projecten de vicieuze armoedecirkel doorbroken kan worden”, vertellen medeoprichters van ‘Ayude for a new day’ Martine Verschueren en Gilbert Kerremans uit Burst. Die organisatie viert haar 25-jarig bestaan.

Vandaag doen zussen Lyza (29) en Liesel (28) Pagapulan in niks aan zware armoede denken. Beide jonge vrouwen en hun familie raakten weg van de vuilnisbelt, waar ze hun jonge jaren doorbrachten en kijken vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Lyza doceert aan de universiteit en doctoreert binnenkort. Liesel heeft een verantwoordelijke functie bij een grote elektriciteitsleverancier.

Open riool

Toch groeiden de meisjes op in de slechts denkbare omstandigheden. Met enkel hun papa als kostwinnaar vocht het gezin om te overleven in de stinkende sloppenwijken, gebouwd op de open rioleringen van Manila. In het vuilnis moesten ze op zoek naar bruikbare spullen voor een beetje extra inkomen. Net als hun lotgenoten hadden ze geen hoop. Tot het pas opgerichte ‘Ayude for a new day’ in Manila verscheen.

Die organisatie werd in 1994 mee opgericht door Charles Verberckmoes, Emile Vanmol, Gilbert Kerremans en zijn echtgenote Martine Verschueren uit Burst. “Onze vriend Charles Verberckmoes was na een bezoek aan de sloppenwijken zo ondersteboven dat hij ons overtuigde samen iets te veranderen. Misschien een druppel op een hete plaat, maar elk gered kind is er één meer dan geen”, vertelt Martine.

Helpen

In eerste instantie richtte Ayude, Spaans voor ‘helpen’, zich op voedselbedelingen en geneesmiddelencampagnes voor TBC. “Maar al snel begrepen we dat we op die manier niks konden veranderen. Daarom besloten we om totaal van scholing verstoken kinderen en hun gezin te ondersteunen met gezonde voeding, gezondheidszorg en een soort studiebeurs.” Dat hielp echter maar gedeeltelijk. “Omdat veel kinderen niet tot op de ‘public schools’ raakten, startten we met plaatselijke mensen een kleuterschooltje voor twintig kindjes op. Die is steeds meegegroeid waardoor er nu plek is voor ongeveer 200 kinderen van 3 tot 18 jaar”, vult Gilbert aan.

Twee van die kindjes die destijds in het eerste kleuterklasje zaten, zijn de zussen Lyza en Liesel Pagapulan. De lokale Emily San Gabriel (45), eveneens te gast, werd hun mentor. “En vandaag nemen Lyza en Liesel naast hun job die taak over. Net zoals zij destijds onder andere balletlessen volgden bij Emily geven zij nu op hun beurt lessen aan de kinderen. Het geeft de straatkinderen de kans om te dromen en te hopen. Daarnaast zijn Lyza en Liesel de perfecte ‘vleesgeworden’ voorbeelden dat het mogelijk is om de armoedecirkel te doorbreken.”

Zwaar ondervoed

Dat was nochtans geen eenvoudige klus. “Toen ‘Ayude’ in ons leven kwam waren we zwaar ondervoed”, vertelt Lyza. Waar ze vandaag zonder die organisatie zou gestaan hebben, durft ze niet uitspreken. “We zijn enorm dankbaar voor wat deze mensen met hun organisatie voor ons betekenden en elke keer als we in de sloppenwijken kinderen zien, zien we onszelf daar opnieuw lopen”, vult zus Liesel aan.

Dat de zussen konden ‘ontsnappen’ was geen sinecure, maar Ayude hielp het gezin enorm hard, waardoor elke tegenslag - die normaal de absolute ondergang zou betekend hebben - overwonnen werd. “In 2003 verteerde een brand hun weinige hebben en houden. Toen ze 18 waren overleed hun vader, die de enige kostwinnaar was”, weet Martine. Ayude steunde de meisjes financieel, waardoor ze alles te boven kwamen en het vandaag zelf goed hebben.

Balletlessen

“Maar we weten nog steeds wat arm zijn is”, stelt Lyza duidelijk. Daarom blijft ze, ondanks een verhuis naar een betere buurt, actief in de sloppenwijken. “Uit dankbaarheid geef ik balletlessen en help ik waar mogelijk. Het is fijn om iets terug te kunnen doen.” De zussen doen overigens meer dan vrijwillig helpen. “Ze vertelden me dat ze intussen zelf kinderen financieel ondersteunen. De cirkel is rond. We kunnen dan ook gerust zijn dat zelfs als wij er niet meer zijn, ons initiatief zal blijven doorgaan. Dat is toch prachtig”, stelt Gilbert.

Ayude is na 25 jaar werking overigens enorm gegroeid. “We hebben momenteel projecten in India en de Filipijnen waar het allemaal begon. Op die manier helpen we met lokale mensen van binnenuit jaarlijks 430 kinderen en hun gezin, waardoor we intussen een paar duizend kinderen lieten proeven van de wonderlijke boordvermenigvuldiging, een nieuwe dag en een hoopvolle toekomst...”

De financiële middelen van Ayude zijn nochtans beperkt. “De kost of investering om een kind te helpen aan voedsel, medische zorgen, schoolbegeleiding en geestelijke welzijnszorg bedraagt ongeveer 30 euro per maand. Gelukkig kunnen we rekenen op steun vanuit enkele gemeenten, waaronder Erpe-Mere, Belfius Bank, Proximus en vele kleine permanente sponsors.”

Martine en Gilbert garanderen dat elke euro integraal besteed wordt aan de kinderen en hun projecten. “Zelf brengen we niks van kosten in. We betalen alles zelf en ook de meisjes hebben nu samen met ons hun vliegtuigtickets bekostigd, maar zowel zij als wij hebben dat er graag voor over.”

Met ‘Ayude for a new day’ een kind naar school sturen kan door overschrijving of bestendige opdracht naar BE63 7805 7850 7508. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Meer info: www.ayude.be.