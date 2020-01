Extra optredens van goochelaar Nicholas en Jan De Wilde na spectaculaire verkoop van tickets voor nieuw Cultuurhuis EMotia Koen Moreau

29 januari 2020

17u45 4 Erpe-Mere Mensen lopen storm voor de voorstellingen in het nieuwe - en nog niet geopende - cultuurhuis EMOtia in Erpe-Mere. Voor twee geplande optredens werden al extra voorstellingen ingepland.

Het programma in de nieuwe cultuurtempel aan de inrit van het gemeentelijk domein Steenberg met plek voor 380 mensen kan op een brede interesse rekenen. Het openingsoptreden door Aaigemnaar Jan De Wilde was in enkele minuten uitverkocht en ook de nieuwe show ‘Decipiatur’ door de, van op vtm gekende, goochelaar Nicholas was - ondanks de moeilijke en niet echt feilloze online registratieprocedure - in een mum van tijd uitverkocht.

Het Aalsters Swimming Team AST, die omwille van gebrek aan plek in CC De Werf in Aalst met Nicholas naar Erpe-Mere uitweek, plande meteen een nieuwe voorstelling met Nicholas in. “We waren overweldigd door de interesse en willen zoveel mogelijk mensen de kans geven de show mee te pikken”, geeft Johan Keppens van de zwemclub mee. Wie vorige keer net te laat was, kan daardoor nu een nieuwe poging wagen voor vrijdagavond 20 november om 20 uur. Tickets kosten nog steeds 22 euro.

Wie het concert van streekgenoot Jan De Wilde wil meemaken, kan via dezelfde weg inschrijven voor een extra concert op woensdagavond 18 maart om 20 uur. De tickets kosten 25 euro en de verkoop loopt alweer als een sneltrein. Snel zijn is alweer de boodschap.

Bestellen via https://wwww.erpe-mere.be/emotia.