Extra brandweerkazerne aan station Ede moet hulpdiensten sneller ter plaatse krijgen: ook belangrijk puzzelstuk voor nieuwe hoofdkazerne in Aalst Koen Moreau

18 december 2019

17u35 72 Erpe-Mere De Hulpverleningszone Zuid-Oost overweegt om een extra, maar beperkte brandweerpost te installeren in de buurt van het station van Ede. Van op die plek zouden de bescherming en aanrijtijd naar zowel Erpe-Mere als Haaltert fel moeten verbeteren. Het onderzoek naar die piste lijkt er eveneens op te wijzen dat de nieuw te bouwen hoofdkazerne voor Aalst eerder richting Erembodegem zal schuiven.

Momenteel wordt voor noodgevallen in Aaigem, Bambrugge, Burst en Heldergem geregeld een beroep gedaan op de brandweerposten van Herzele en Sint-Lievens-Houtem die beiden deel uitmaken van de brandweerzone Vlaamse Ardennen. “Voor de gemeenten Erpe-Mere en Haaltert slaagt onze eigen Hulpverleningszone er slechts voor zestig procent in om binnen de twaalf minuten ploegen ter plekke te hebben”, luidt het als motivatie voor het onderzoek.

Om daaraan iets te veranderen wordt bekeken om op de grens van Mere en Haaltert, ter hoogte van de Edestraat vlakbij het station van Ede, een beperkte brandweerpost te installeren. “Die plek lijkt momenteel best geschikt gezien de concentratie van de bevolking en de nabijheid van het industrieterrein van Erpe-Mere.” Voorwaarde is dan wel dat interventievoertuigen vlot door het centrum van Mere – Bosstraat incluis – raken.

Die plek is best geschikt om snel mensen in nood in zowel Erpe-Mere als Haaltert te kunnen helpen.

Door de potentiële keuze voor Ede lijkt men dus niet van plan interventies uit te voeren tot in de brandweerzone Vlaamse Ardennen, waarvoor een lokalisering op de grens van Aaigem en Heldergem logischer zou zijn. Van op die – niet weerhouden - plek zou eveneens sneller bijstand voor Geraardsbergen en zelf Ninove mogelijk zijn.

Piste ligt op tafel

Burgemeester Hugo De Waele (CD&V) van Erpe-Mere en Veerle Baeyens (N-VA) van Haaltert bevestigen dat de piste voor een nieuwe brandweerpost op de grens van hun gemeenten inderdaad op tafel ligt. “Deze optie wordt bekeken, maar is nog niet definitief. Uiteraard zou een brandweerpost op die plek wel een verbetering zijn voor onze inwoners”, reageert burgemeester Baeyens van Haaltert.

Een mening die volledig overschreven wordt door burgemeester De Waele van Erpe-Mere. Welke gemeente de eventuele eer van de kazerne krijgt en of die bemand zal worden door beroeps- en/of vrijwillige brandweermannen is nog onduidelijk. “Maar ik hoop dat we binnen enkele jaren een lokale brandweerpost kunnen hebben”, aldus burgemeester De Waele van Erpe-Mere.

De beslissing is nog niet definitief, maar we hopen binnen enkele jaren een lokale brandweerpost te hebben

Pasmunt

Dat er een extra brandweerpost komt om de gemeenten Erpe-Mere en Haaltert beter te beschermen, heeft wellicht ook niet alleen met een betere bescherming te maken. De betere en snellere dienstverlening voor beide gemeenten moet meer dan waarschijnlijk pasmunt vormen zodat zowel Erpe-Mere als Haaltert zich bereid verklaren financieel bij te dragen voor de nieuwe grote bijzonder kostelijke en dringend noodzakelijke hoofdkazerne op grondgebied Aalst.

De locatie van die nieuwe Aalsterse kazerne zal, gezien de aanwezigheid van brandweerpost Lede – waarvan een verhuis richting Vijfhuizen voor een betere bediening voor Erpe-Mere niet langer nuttig zou zijn - en de potentiële nieuwe brandweerpost in Ede, veeleer richting Erembodegem schuiven. Een definitieve beslissing en een duidelijke visie dringen zich in elk geval op. Niet in het minst zodat de talrijke (vrijwillige) brandweermannen in de Hulpverleningszone Zuid-Oost weten waar ze aan toe zijn.