Enkele rijrichting en rijstrook exclusief voor fietsers aan gemeenteschool De Schatkist Koen Moreau

05 mei 2020

08u04 1 Erpe-Mere Voor de gloednieuwe gemeenteschool De Schatkist in de Kouterstraat in Erondegem werden vorige week grote verkeerswerken uitgevoerd.

Autoverkeer mag er voortaan enkel van de Zandstraat riching Lange Nieuwstraat rijden en in het midden van de weg werden ‘varkensruggen’ geplaatst om vlak voor de school een volledige rijstrook voor te behouden voor bussen. Fietsers krijgen daarnaast een mooie breedte toegewezen op het voetpad terwijl autoverkeer voortaan links moet rijden. Ingrepen die de veiligheid ten goede moeten komen, maar die ook heel wat aanpassingen zullen vragen.

De borduur om het voet/fietspad op en af te rijden moet verlaagd worden en parkeren in het bovenste deel van de straat is voortaan niet meer toegelaten aangezien - door de breed geschilderde fietsstrook - de minimum doorgang anders niet langer gerespecteerd wordt. Zaken die de buren toch wel jammer vinden. “Hopelijk wordt het hier echt veiliger, maar als auto’s hier toch halt houden en anderen die dan inhalen over de fietsstrook wordt het net gevaarlijker.”

Veel discipline wordt dus verwacht van de ouders. Ook de gewoontedieren, die zonder op verkeersborden te letten hun vertrouwde route volgen, worden best extra verwittigd. “Persoonlijk was ik een groot voorstander om van de Kouterstraat een volwaardige schoolstraat te maken, maar dat zagen politie en school niet zitten”, aldus schepen van onderwijs Johan Van Vaerenbergh (CD&V). In de straat wordt voorlopig niet afwijzend gereageerd. “Al betreuren we wel dat we niet geconsulteerd en pas na de werken verwittigd werden”, luidt het daar.