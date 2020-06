Eline (27) en Aron (29) laten je kracht van sporten ervaren in ‘Sportschuur’: “Maar we zijn geen fitness” Koen Moreau

17 juni 2020

07u54 0 Aaigem Voortaan kan je je sportief laten begeleiden en ondersteunen langs Landries in het landelijke Aaigem (Erpe-Mere) vlakbij natuurgebied Den Dotter. Een oude schuur werd er omgebouwd tot een sportieve ruimte.

“We hebben er een jaar en drie maanden aan verbouwd, maar vandaag zijn we er helemaal klaar voor”, vertellen Eline Lievens en Aron Lescur. Beide sportievelingen hebben een opleiding tot master in de Lichamelijke Opvoeding achter de rug. Eline werkt momenteel als onderzoekster in de fysiologie aan de Ugent. Aron geeft les aan het GO! Atheneum in Mariakerke bij Gent.

We speelden al een tijd met het idee om een oude schuur om te bouwen tot een sportlocatie. Eline Lievens

Afkomstig uit Asse en Gent vonden ze perfect middenin het mooie Aaigem. “We speelden al een tijd met het idee om een oude schuur om te bouwen tot een sportlocatie en toen we deze locatie zagen, waren we meteen verkocht.” Veel landelijker dan Landries kan je moeilijk vinden. “En dat zorgt er voor dat we naast onze binnensportzaal en tuin een prachtige omgeving hebben om te sporten.”

Eendracht Aalst

Totaal nieuw is de streek overigens niet. “Ik heb een hele poos gevoetbald bij de dames van Eendracht Aast, maar hou het momenteel vooral op recreatief lopen op lange afstand”, vertelt Eline. Aron was dan weer heel wat jaren actief in de vechtsport jiu jutsi. “Maar doordat ik ook aan de slag ben als personal trainer vond ik daarvoor te weinig tijd.”

Je kan bij ons terecht voor training onder begeleiding, bokstraining en zelfverdedingslessen. Aron Lescur

Om een betere balans te vinden, gaat Aron voortaan bij hem thuis als personal trainer aan de slag. “Wie dat wil kan hier individueel, met het gezin of in kleine groepslessen terecht voor een uitgebalanceerde training onder begeleiding, bokstraining, zelfverdedingslessen of een sportieve teambuilding”, vertelt Aron. Eline kan dan weer perfect helpen bij analyse en trainingsschema voor wie pakweg een marathon wil lopen, de Mont Ventoux beklimmen of vermageren. “Voor 145 euro neem ik ook een inspanningstest met lactaatmeting af.”

Poyvalente ruimte

Dat gebeurt in de grote schuur waar niet erg veel sporttoestellen staan. “We zijn geen fitness en trainen steeds onder begeleiding.” Daarvoor hebben Eline en Aron onder andere een groot toestel op luchtdruk en nog allerhande klein materiaal. Op termijn is er ook extra gespecialiseerde ondersteuning mogelijk. “We hebben een kleinere polyvalente ruimte die perfect geschikt is voor een voedingsdeskundige of kinesist.”

Voor individuele coaching betaal je 65 euro per sessie. Voor een groepssessie betaal je 15 euro.

Wie aan de slag wil met Aron en/of Eline kan vrijblijvend langskomen voor een gratis intakegesprek.

De Sportschuur, Landries 135, Aaigem (Erpe-Mere), 0493/64.55.27, www.sportschuur.be.