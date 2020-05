Elektrische deelwagens aan station Burst en GAC Steenberg dankzij Valckenier Share Koen Moreau

21 mei 2020

13u41 0 Erpe-Mere Als je tweede wagen meer stil staat dan dat hij rijdt, is een deelwagen misschien iets voor jou.

Vanaf juni kan je dankzij Valckenier Share ook in Erpe-Mere een deelauto huren voor de periode dat je hem nodig hebt. “Het gaat om twee elektrische Renault Zoe’s. Eentje krijgt een vaste standplaats aan de laadpaal aan het station van Burst de andere aan de laadpaal tussen de bibliotheek en de sporthal op het domein Steenberg”, aldus de gemeente.

Gebruikers moeten vooraf met de smartphone registreren en een geldig rijbewijs voorleggen. Eens dat achter de rug is, betaal je 4 euro per uur en een kilometervergoeding van 20 cent per gereden kilometer. Om zeker te zijn van je wagen kan je die enkele weken vooraf registreren.

Meer info via www.valckeniergroep.be/carsharing/aalst.