Elektriciteitspanne na graafwerken treft centrumstraten Koen Moreau

18 december 2019

06u07 0 Erpe-Mere Een twintigtal straten in en rond het centrum van Mere moesten het dinsdagochtend even zonder elektriciteit stellen.

Oorzaak waren werken langs de Oudenaardsesteenweg waarbij een graafmachine net voor 10.30 uur een elektriciteitskabel raakte. Meteen ging het licht uit in Bergstraat, Bosstraat, Cauwenbergstraat, Daalbroek, Groendal, Groeneweg, Kerkveldstraat, Kleine Steenstraat, Kloosterstraat, Meredorp, Nieuwstraat, Kloosterstraat, Meredorp, Nieuwstraat, Nijverheidsstraat, Patronaatstraat, Sint-Bavoweg en Steenstraat in Mere. In Erpe bleven de gevolgen beperkt tot Duinaartweg, Ediksveldestraat, Groeneweg, Lange Ommegangstraat, Merestraat en Schonegem. Heel wat winkels waren door de panne getroffen. Slagerij Kris en de Smatch supermarkt in de Steenstraat sloten korte tijd de deuren. Beide winkels kregen het voorbije jaar al verschillende keren te kampen met stroompannes.