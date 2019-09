Eindelijk veiliger oversteken aan Steenberg (als je goed uitkijkt én snel genoeg bent) Koen Moreau

27 september 2019

18u35 5 Erpe-Mere Sinds donderdagavond zijn de verkeerslichten met een drukknop voor voetgangers op de Oudenaardsesteenweg ter hoogte van het domein Steenberg in Erpe-Mere operationeel.

Daarmee komt een einde aan een aanvraagprocedure die liefst vier jaar duurde. In elk geval wordt de toegang nu heel wat veiliger voor de talrijke bezoekers van sporthal, Finse piste, cafetaria De Kantien, scoutsgroep Kievit, de bibliotheek, gemeentediensten en het sociaal huis. Fietsers moeten wel afstappen aangezien de oversteekplaats enkel ingericht is voor voetgangers.

Ook blijft het nog opletten geblazen. De nieuwe situatie is voor automobilisten duidelijk wennen en een geparkeerde vrachtwagen belemmerde vrijdagavond al het zicht op het rechtse verkeerslicht voor het verkeer richting Vijfhuizen. Een korte test leerde meteen dat automobilisten het verkeerslicht net te laat of niet opmerken. Op drie oversteekbeurten reed tweemaal een wagen door het rode licht. Je bent dus best zeker dat het verkeer stopt vooraleer je begint over te steken.

Dat doe je vervolgens best heel snel, want het licht staat maar heel kort op rood voor het autoverkeer. Je moet je echt haasten om tijdig aan de overzijde van de steenweg te raken. Zonder twijfel zal een en ander de komende dagen nog bijgestuurd worden. Eens de situatie ingeburgerd raakt en er meer mensen – ook naar het nieuwe cultuurhuis EMotia - oversteken, zal de oversteekplaats zonder twijfel zijn nut bewijzen.