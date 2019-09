Eind deze maand veilig oversteken aan Steenberg dankzij drukknop Koen Moreau

17u42 3 Erpe-Mere Het heeft lang geduurd, maar de werken voor de plaatsing van de voetgangerslichten aan het domein Steenberg zijn eindelijk gestart.

Over die ingreep, om bezoekers van gemeentehuis, OCMW, sporthal, kunstgrasveld, Finse piste, scoutsgroep Kievit en binnenkort ook het cultuurhuis Emotia veilig over de Oudenaardsesteenweg te loodsen, is sinds 2015 sprake. Met de start van het nieuwe schooljaar werd nu gestart met het aanbrengen van de palen voor de lichten en het verbinden van de nodige kabels.

Dat zijn er blijkbaar nogal wat, maar bedoeling is om de verkeerslichten tegen eind september te activeren. De verkeerslichten zullen overigens enkel verspringen voor voetgangers - fietsers moeten dus afstappen – die met een drukknop aangeven te willen oversteken.