EHBO kan je leren: Weet jij wat doen als het er op aan komt? KOEN MOREAU

19 augustus 2019

09u29 0 Erpe-Mere Het Rode Kruis van Erpe-Mere richt vanaf 9 september 2019 een EHBO cursus in.

Wie wil weten wat te doen indien iemand eerste hulp nodig heeft, kan op maandagavond van 20u tot 22u10 terecht in het Rode Kruislokaal in de Nieuwstraat te Mere achter de serviceflats. Inschrijven is gratis. De cursus bestaat uit twee delen van elk zes lesavonden die telkens op maandagavond doorgaan. Na elk deel kan je een brevet behalen. Vooraf inschrijven via 053/63.18.71 of vorming@erpe-mere.rodekruis.be. De plaatsen zijn beperkt.