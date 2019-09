Eerste schooldag zonder gordels, zonder rijbewijs, zonder keuring en zonder verzekering KOEN MOREAU

03 september 2019

17u27 0 Erpe-Mere Het politietoezicht aan de Sint-Jozefschool in Mere leverde op de eerste schooldag een opvallend resultaat op.

Een bestuurder bracht verschillende kinderen naar school terwijl niemand een gordel droeg. Dat trok de aandacht van een agent waarna een uitgebreidere controle volgde. Daaruit bleek dat de automobilist op de baan was zonder verzekering en met een niet-gekeurd voertuig terwijl hij ook geen rijbewijs had. De nodige pv’s werden meteen opgesteld en de wagen werd in beslag genomen.