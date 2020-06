Eerste repetitie bij gemengd zangkoor Singhet Vroo: “Getwijfeld, maar blij dat we hier zijn” Koen Moreau

09 juni 2020

20u57 0 Burst In Buurthuis Meierskouter in Burst daagden dinsdagavond ongeveer de helft van de leden van het gemengd zangkoor Singhet Vroo op voor de eerste repetitie in coronatijden. “Toen ik de beslissing hoorde dat repeteren opnieuw mocht, heb ik binnen de vijf minuten iedereen verwittigd”, vertelt koorleider Gert Coppens.

Op volle sterkte was het gemengd zangkoor Singhet Vroo Burst nog niet. Nogal wat leden twijfelden of ze wel zouden komen. Ook onder de aanwezigen enkele serieuze twijfelaars. “Ik was eerst blij toen de uitnodiging kwam, maar heb ook wat schrik. Ik heb getwijfeld maar had te veel goesting om eindelijk eens iets te doen dat ik graag doe”, vertelt Veerle Wijndaele. Andere dames bevestigen dat gevoel. Niet Nelly De Groot en Mieke De Wolf. “Zodra we de uitnodiging zagen, stonden we klaar om te komen”, vertellen zij.

Koorleider Gert Coppens maakte wat graag de verplaatsing van bij hem thuis uit Herne naar Burst. “Drie maanden stil liggen is echt veel te lang, vertelt hij terwijl hij de afstand tussen de stoelen meet en faceshields uitdeelt. Shields die niet door iedereen even positief worden ervaren. “Je eigen geluid komt zo wel heel fel terug”, meent Nelly. “Op die manier is het minder erg voor mij”, grapt Gert. De sfeer zit er ondanks de coronamaatregelen direct goed in. Er kan dus voorzichtig uitgekeken worden naar het concert in december in het nieuwe cultuurhuis EMotia. “Na drie maanden zonder repetities wordt dat nog spannend, maar we gaan toch proberen om er een lap op te geven”, geeft Gert nog mee vooraleer hij de eerste pianotoets wordt aanslaat.