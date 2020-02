Eerste bewoners nieuwe wijk Bavokouter meteen slachtoffer van vluchtmisdrijf Koen Moreau

27 februari 2020

09u29 0 Erpe-Mere De wagen van een jong gezin dat als allereerste zijn intrek nam in de nieuwe wijk Bavokouter tussen de Bosstraat en Magerstraat in Mere werd woensdagavond zwaar beschadigd.

“Onze wagen stond veilig van de weg geparkeerd op de parkeerplaatsen in de wijk, maar werd tussen 17u.15 en 20 uur toch aangereden”, vertelt de bewoonster. Dat gebeurde meer dan waarschijnlijk door de chauffeur van een andere geparkeerde wagen.

“Toen we aankwamen stond er een zwarte Hyundai Sante Fe dwars naast – dus niet in - het parkeervak geparkeerd. We vermoeden dat die chauffeur tegen onze wagen is gebotst.” De verhuis uit Lede, waar het gezin al viermaal slachtoffer werd van een aanrijding met vluchtmisdrijf bracht dus helaas geen beterschap.

“We hadden als eerste bewoners liever een ander geschenk gekregen.” De familie lanceerde een oproep naar getuigen via sociale media. “We zijn vrij zeker van het aanrijdend voertuig en hopen dat iemand iets gezien geeft. De wagen moet ook beschadigd zijn, want er lagen op de plek van het ongeval brokstukken van de lichten.”

Dat de chauffeur vluchtmisdrijf pleegde valt zwaar. “Een briefje achterlaten is toch niet te veel gevraagd.” Mogelijk was de chauffeur dronken. “Er lag op de plaats waar die andere wagen stond een lege fles Hasseltse jenever.” Wie iets opmerkte kan dat tijdens de kantooruren laten weten aan de lokale politie via 053/60.64.64.