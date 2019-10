Eén jaar na verkiezingen: “Nog steeds geen idee waar meerderheid van CD&V en N-VA heen wil” Koen Moreau

14 oktober 2019

19u24 6 Erpe-Mere Exact een jaar geleden beslisten CD&V en N-VA Erpe-Mere om net als de voorgaande zes jaar nog zes jaar langer samen te besturen. Op enkele kleine accenten na is nog steeds niet duidelijk hoe ze dat precies willen doen.

Naar de nieuwe beleidsaccenten van het bestuur van Erpe-Mere blijft het nog steeds raden. We kunnen vermoeden dat de eerder ingeslagen wegen verder bewandeld zullen worden, maar dat de officiële bekendmaking van het beleidsprogramma zo lang duurt is merkwaardig.

Nog geen beleidsplan

Verschillende oppositiepartijen – ook bij de buurgemeenten – maakten die opmerking al. Dat er bij coalitiewissels of wissels van coalitiepartners al wat langer moet gedebatteerd worden, valt enigszins te begrijpen. Alleen is dat helemaal niet het geval in Erpe-Mere. “Vandaag, 14 oktober 2019, een vol jaar na de verkiezingen heeft de huidige meerderheid nog steeds geen beleidsplan voorgesteld, meer nog de huidige gemeenteraad heeft na één jaar nog steeds geen toelichting ontvangen bij de begroting 2019. Het verdelen van de postjes op de avond van de verkiezingen zelf ging opvallend sneller. Belangrijke dingen eerst wellicht”, sneert Dirk Janssens, voorzitter van oppositiepartij STERK!.

Het verdelen van de postjes op de avond van de verkiezingen zelf ging opvallend sneller Dirk Janssens (STERK!)

Hard werken

Bij de voorstelling van het nieuwe schepencollege half december vorig jaar luidde het nochtans dat de nieuwe meerderheid “hard wou verder werken voor Erpe-Mere en zijn inwoners”. Mogelijk gebeurt dat ook. In alle stilte en buiten beeld. Niks nieuw onder de zon. En bij de voorstelling luidde het ook al “dat het huidige beleidsplan loopt tot en met 2019 en dat het nieuw beleidsprogramma zou starten in 2020.”

Voor oppositiepartijen is het echter moeilijk oppositie voeren als je niet weet wat de plannen zijn. Een ballonnetje werd gelost op Radio 2 om, naar het voorbeeld van NEC De Pastorie in Zonnegem, een gelijkaardig project op poten te zetten voor de leegstaande pastorie langs de Rooseveltlaan in Erpe zou inmiddels alweer begraven zijn.

Dierenwelzijn

Over de accenten en extra aandacht die beloofd werd rond dierenwelzijn blijft het eveneens stil. Aan de aanleg van de fietssnelwegen langs de spoorwegen wordt wel verder gewerkt, maar het groter plaatje lijkt te ontbreken. Een communicatieambtenaar werd aangesteld, maar waar de beloofde ambtenaar van lokale economie blijft is onduidelijk. Tot slot blijft het ook muisstil rond de “betere organisatie van het domein Steenberg en alle activiteiten die daar bij horen.”

De visie daarvoor begint stilaan te dringen. Het nieuwe cultuurhuis EMotia is bijna klaar en het domein Steenberg is intussen op heel wat avonden en op woensdagnamiddag totaal verzadigd. Dat alles in goede banen leiden, wordt een hele uitdaging. Benieuwd wanneer meerderheidspartijen CD&V en N-VA hun visie en toekomstplannen hieromtrent zullen blootgeven.