Duizenden inwoners urenlang zonder water wegens lek Koen Moreau

04 oktober 2019

17u44 0 Erpe-Mere Grote delen van Erpe en Mere moesten het vrijdag urenlang zonder leidingwater of met een fors verminderde druk op het water doen.

Oorzaak was een lek dat ‘s ochtends iets voor 9 uur ontstond in de buurt van de kerk van Erpe. Technici van Farys waren uren in de weer om het lek te dichten. Tijdens die werken werd de watertoevoer deels omgeschakeld en de druk tijdelijk verlaagd. Pas rond 18 uur waren de problemen van de baan.