Duizenden glasscherven op straat aan voetbalplein KOEN MOREAU

09 juli 2019

23u14 0 Erpe-Mere De brandweer moest dinsdagavond rond 23 uur enkele duizenden glasscherven opruimen in Aaigem.

Die lagen over ongeveer twintig meter uitgespreid op de Langemunt richting rotonde vlak voor het voetbalveld. Het is niet duidelijk hoe de scherven op straat terecht kwamen. Mogelijk verloor een chauffeur zonder dat hij het wist zijn achterruit en resulteerde dat in glinsterend wegdek.