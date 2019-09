Dubbel zoveel instappers voor basisschool voor buitengewoon onderwijs De Brug KOEN MOREAU

01 september 2019

18u07 0 Erpe-Mere Meer en meer leerlingen keren na een ontgoochelende ervaring in het gewoon onderwijs terug naar het buitengewoon onderwijs.

De invoering van het M-decreet in 2015 zette nochtans volop in op de integratie van leerlingen in het gewone onderwijs. “Nadat eerst heel wat leerlingen ons aanbod verlieten, merken we dat er nu een slingerbeweging aan de gang is waardoor we voor dit schooljaar al 38 nieuwe leerlingen inschreven. Dat zijn er bijna dubbel zoveel als vorig jaar”, luidt het bij BSBO De Brug in Erpe. De school start daardoor op 1 september met 127 leerlingen in het basisaanbod. De aangroei is voorlopig geen probleem voor de school. “Elk kind dat we kunnen helpen is bij ons welkom”, luidt het klaar en duidelijk. Voor kinderen met autisme is helaas geen plaats meer. “Onze plaatsen voor Type 9 - was al na één dag volzet, maar daar is het aantal beschikbare plaatsen ook heel beperkt.”