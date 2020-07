Drukke eerste dag bij binnenspeeltuin FunnyDay: “Bang afgewacht maar blij met de opkomst (en de regen)” Koen Moreau

02 juli 2020

07u32 7 Erondegem Binnenspeeltuin FunnyDay langs de Gentsesteenweg in Erondegem mocht op de eerste dag van de vakantie alvast heel wat kinderen ontvangen. “Door de verplichte sluiting door corona zijn we onze beste maanden kwijt, maar we waren aangenaam verrast door de opkomst”, vertellen uitbaters Marianne Migliorato en Gauthier Wafflard.

Het paar profiteerde van de verplichte sluiting om extra zaken te bouwen in de zaak die ze begin 2019 startten. “We bouwden een nieuw parcours met een nieuwe loopbrug, een nieuw klimrek en een nieuwe spiraal glijbaan. Verder installeerden we ook een nieuw springkasteel”, vertelt Gauthier.

Kampen

De toegelaten heropening van de binnenspeeltuinen betekende meteen ook de start voor de tweede zomer met eigen begeleide kampen. “En die waren in amper drie weken volledig volzet.” Mensen zijn duidelijk niet bang van de binnenspeeltuin.

“En dat is ook nergens voor nodig. We zorgen er in onze geventileerde ruimte voor dat mensen in hun bubbel van maximum 15 personen kunnen blijven, voorzien voldoende ontsmettingsgel en kunnen zowel bestellingen als betalingen volledig verwerken via een app.”

Regenweer

Voor de eerste dag verwelkomden Marianne en Gauthier alvast twee jarigen voor hun feestje, de deelnemers aan hun kamp en een pak spelende kinderen. “De voorspelde regen tot 11 juli komt ons wel een beetje goed uit, maar tot onze verrassing bereikten we in de loop van de namiddag onze maximum toegelaten capaciteit van 170 tot 200 personen in bubbels per 15. Wie de komende dagen zeker plaats wil hebben, reserveert daarom best vooraf.”

Binnenspeeltuin FunnyDay

Gentsesteenweg 362B in Erondegem

0471/18.88.14 – info@funnyday.be

www.funnyday.be