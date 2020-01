Drugsvangst tijdens provinciale ‘Goliath’-actie: twee personen gearresteerd Koen Moreau

18 januari 2020

17u35 9 Erpe-Mere Tijdens een door de Federale Politie gecoördineerde ‘Goliath’-actie tegen rondtrekkende inbrekersbendes en andere criminaliteit werden vrijdagavond en -nacht verschillende drugsvangsten gedaan.

Dat was onder meer het geval bij één van de controleposten die de lokale politiezone Erpe-Mere/Lede voor haar rekening nam. Twee personen werden tijdens de controle betrapt met een hoeveelheid drugs. Ze werden allebei gearresteerd.

Op het volledige grondgebied van Oost-Vlaanderen werden 800 voertuigen gecontroleerd. In 20 gevallen werd proces-verbaal opgemaakt voor drugsfeiten. In totaal werden vijf personen aangehouden en drie voertuigen in beslag genomen

Acht bestuurders liepen tegen de lamp voor rijden onder invloed van alcohol en drugs. Zij mochten allen hun rijbewijs inleveren. Binnenkort volgt een bezoek aan de politierechter. Tot slot werden nog 53 pv’s opgemaakt voor allerhande verkeersinbreuken.