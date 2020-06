Dronken bestuurder die tegen geparkeerde wagen reed riskeert boete en rijverbod Koen Baten

11 juni 2020

15u59 0 Erpe-Mere J.D. stond donderdagochtend terecht in de Aalsterse politierechtbank nadat hij met zijn voertuig onder invloed van alcohol tegen een geparkeerde wagen was gereden. Hij had maar liefst 2,46 promille in zijn bloed, wat overeenstemt met ongeveer dertien glazen bier.

De feiten gebeurden op de Oudenaardsesteenweg in Burst. De man was op weg naar huis toen hij tegen een geparkeerde auto en een verkeersbord aanreed, nadat hij in slaap was gevallen. “Hij was die dag op uitstap geweest met de bus. Toen hij thuiskwam ging hij nog iets drinken, maar hij nam nadien de domme beslissing om nog in zijn wagen te kruipen”, aldus zijn raadsman.

De beklaagde zelf heeft veel spijt van de feiten. “Het voelde alsof ik nog met de wagen kon rijden, maar dat ging duidelijk niet meer", geeft D. toe. De politierechter wilde de man laten checken of hij nog wel geschikt is om te rijden.

De verdediging had ook nog enkele vragen bij de vaststellingen, waardoor ook de politie zal opgeroepen worden. De zaak wordt voortgezet in november. De beklaagde riskeert alvast een boete van 1.600 euro en een rijverbod van vijf weken met een alcoholslot.