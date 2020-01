Dronken bestuurder die auto in struiken parkeert krijgt geldboete Koen Baten

20 januari 2020

12u50 0 Erpe-Mere Op 20 januari 2019 plantte B.G. in de Dorpsstraat in Erpe zijn voertuig in de struiken nadat hij onder invloed van alcohol verkeerde. De man verwittigde wel nog zelf de politie van het ongeval.

Op het moment van de feiten had de man 1,21 promille in zijn bloed. De man verloor de controle over het stuur en kwam met zijn voertuig in de struiken terecht. Hij was zelf niet aanwezig, maar zijn advocaat vroeg om mild te zijn en hem niet te zwaar te straffen.

B.G. kreeg een geldboete van 1.600 euro opgelegd en moet zijn voertuig zes weken aan de kant laten staan. Hij kreeg ook medische en psychologische proeven opgelegd alsook een alcoholslot voor 18 maanden. De kosten van de geldboete mag G. aftrekken voor de aankoop van het alcoholslot.