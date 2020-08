Dringend bloedgevers gezocht: "De nood is hoog” Koen Moreau

29 augustus 2020

13u16 0 Erpe-Mere Het Rode Kruis van Erpe-Mere zoekt (extra) bloeddonoren. “De opkomst is alarmerend laag”

Voor de komende bloedafnames in Erpe-Mere op donderdag 3 en vrijdag 4 september alsook voor donderdag 3 en vrijdag 4 december vanaf 17.30 uur in het Ontmoetingscentrum in Mere gebeurden nog bijzonder weinig inschrijvingen. “De nood is nochtans hoog en doneren verloopt in de meest veilige omstandigheden”, aldus het Rode Kruis.

Bloeddonoren dienen vooraf te registreren via donorportaal.rodekruis.be of via het gratis nummer 0800/777.00.