Drama voor natuurgebied Geelstervallei: "Honderden jaren historisch landschap compleet vernield"

16 augustus 2019

14u54 0 Erpe-Mere De prachtige 200 hectare tellende Geelstervallei op de grens van Erondegem, Lede en Vlierzele betaalde deze week een zware prijs voor de steeds verdere ‘verpaarding’ van onze landelijke omgevingen. “Een eigenaar effende er twee percelen, wellicht met de bedoeling om er paarden te stallen, en richtte zo onherstelbare schade aan”, vertelt Yvette Saerens van Natuurpunt.

De natuurwaarde van twee percelen vlakbij de Veldekenswegel in Erondegem aan de scheiding met de Overimpestraat in Lede werd donderdag volledig weggegomd. “Het betreft een afschuwelijke ‘tabula rasa’ door het frezen, aanvoeren van nieuw zand, ophogen en inzaaien met gras van ongeveer 25 are historisch permanent grasland in VEN-gebied met een zeer hoge beschermingsfactor.”

De gevolgen voor de natuur zijn immens. “Alle grassen, kruiden, poelen en kreken zijn net als de kikkers, padden, salamanders en larven verdwenen. De natuur die er in een periode van vijfhonderd jaar tot stand kwam, is volledig weggeveegd”, klinkt het boos. Natuurpunt diende een klacht in.

Niets toegelaten

Milieuschepen Reinold De Vuyst (N-VA) van Erpe-Mere is even onthutst. “De wetgeving is nochtans bijzonder duidelijk wat betreft dit kwetsbaar natuurgebied. Er is gewoon niks toegelaten. Het betreft dan ook een flagrante overtreding waartegen we zullen optreden”, reageert die duidelijk.

De Vuyst benadrukt wel dat “de meeste eigenaars in het gebied heel begaan zijn met de natuur en dat jagers recent nog werk maakten van de bosranden.” De gemeente zal samen met de handhavingsambtenaar van SOLvA de betrokken eigenaar opsporen en de persoon verplichten alles in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.

Magere troost

“Een magere troost”, zo vindt Natuurpunt. “Het landschap in zijn oorspronkelijke staat herstellen zal jaren duren en met het heraanplanten komen de verloren gegane dieren niet terug.” Saerens zit vooral in met de vele vrijwilligers. “Voor alle mensen die hier tientallen, zo niet honderden, uren van hun vrije tijd bezig zijn om het laatste beetje kwetsbare groen te redden is dit een afschuwelijke kaakslag.”

Ironisch genoeg loopt net in het getroffen stuk natuurgebied het project Gestroomlijnd Landschap, waarbij de provincie Oost-Vlaanderen extra middelen ter beschikking stelt, om de waardevolle natuur in de beekvallei te versterken.

De eigenaar beperkte zijn ingrepen overigens niet tot de betrokken percelen. “Naast het weghalen van vermolmde bomen, waarin nog nesten te vinden waren, werd de losweg opgehoogd met steenpuin.” Natuurpunt roept eigenaars op zich “grondig te informeren en omzichtig om te springen met het laatste groen dat ons nog rest.”