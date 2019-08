Doorstart voor failliet Corelio Printing: (slechts) helft van 167 personeelsleden gered KOEN MOREAU

27 augustus 2019

14u11 8 Erpe-Mere Goed en slecht nieuws voor de 167 personeelsleden van de industriële drukkerij Corelio Printing in Erpe-Mere. Nadat eigenaar Circle Media Group vrijdag de boeken neerlegde, werd dinsdag al een overnemer gevonden. “We zijn blij dat de nieuwe eigenaar de helft van het personeel opnieuw aanwerft, maar het is zuur en hard voor de andere helft”, aldus de vakbondsafgevaardigden.

De gewezen drukkerij Het Volk, tegenover het containerpark van Erpe-Mere, zal verder door het leven gaan als Rothoma, een dochteronderneming van de firma Moderna Printing uit Paal-Beringen die eigendom is van de familie Bongaerts. “Wij kwamen met de curatoren tot een overeenkomst om de activiteiten van het failliete Corelio Printing in een afgeslankte maar gezonde versie verder te zetten”, vertelt Jo Goossens van Moderna. Die firma wordt door de overname de grootste rotatiedrukker voor tijdschriften, catalogi en huis-aan-huisbladen van de Benelux.

Tachtig mensen op straat

Voor het personeel van de drukkerij in het industriepark van Erpe-Mere wordt het wel nog even bang afwachten. “We denken in eerste instantie om 90 van de 167 mensen in dienst te houden”, aldus Goossens. Het personeel reageert ondanks alles opgelucht. “Nu hebben we tenminste de zekerheid dat er een einde komt aan de onzekerheid die al maanden duurt en waardoor begin dit jaar nog periodes van technische werkloosheid werden ingeroepen”, luidt het.

De directie belooft tegen vrijdag met iedereen een gesprek te hebben, waardoor iedereen snel weet waar hij of zij aan toe is Vakbondssecretarissen Ann Verhelst (ACV BIE), Leen Van Lierde (ACLVB) en Erwin Callebaut (ABVV BBSK)

Wie moet gaan en wie blijft is nog niet geweten. “De directie belooft tegen vrijdag met iedereen een gesprek te hebben waardoor iedereen snel weet waar hij of zij aan toe is, maar aan werk voor de dag-, avond- en nachtploeg is hier geen gebrek. Het orderboek staat vol van september tot december”, vertellen vakbondssecretarissen Ann Verhelst (ACV BIE), Leen Van Lierde (ACLVB) en Erwin Callebaut (ABVV BBSK). Dinsdag vonden de eerste gesprekken plaats met bedienden. Verwacht wordt dat vooral de administratieve taken zullen overgeheveld worden naar het nieuwe moederbedrijf in Beringen-Paal.

Mediahuis en Circle Media Group

“Na prachtige jaren ging het hier al een hele tijd niet goed meer”, vertelt vakbondsafgevaardigde Steve De Ruyck (50). Hij was 32 jaar actief in de drukkerij die achtereenvolgens eigendom was van Het Volk, VUM, Corelio en Mediahuis. “Net voor de verkoop heeft men hier een nieuwbouw neergepoot die vandaag nog steeds leeg staat. Nadien werden alle gebouwen verkocht en opnieuw geleased. Dat leverde Mediahuis 18 miljoen euro op. Daarnaast werd de klantenportefeuille kunstmatig opgekrikt door onder de prijs contracten af te sluiten. Het maakte ons extra aantrekkelijk voor kopers, maar leidde - onder meer door het binnenhalen van slechte betalers - wel tot serieuze cashflow problemen.”

De nieuwe eigenaar beloofde ondanks de afslanking al opnieuw te investeren in de vestiging, maar na wat hier voorheen gebeurde, zullen we die belofte pas echt geloven als we het kunnen zien

Dat overnemer Circle Media Group, die in maart 2018 eigenaar werd, op haar beurt nog eens dure machines uit de drukkerij in Erpe-Mere weghaalde en geld doorsluisde naar andere filialen, deed de drukkerij evenmin goed. “Wat hier vrijdag gebeurde met het neerleggen van de boeken, stond al een hele tijd in de sterren geschreven”, vullen ACV-afgevaardigde Johan Vercammen en ACLVB-afgevaardigde Steve De Ruyck aan. Zelf hebben ze 35 en 32 jaar dienst. “Net als de overige personeelsleden hopen we hier aan de slag te mogen blijven, want de nieuwe eigenaar lijkt het wel goed voor te hebben.”

Nieuwe investeringen

De nieuwe eigenaar beloofde ondanks de afslanking al opnieuw te investeren in de vestiging. “En dat is een goede zaak, want de laatste periode was het door gebrekkig onderhoud bijzonder moeilijk ons werk goed te doen.”

Moderna zou in Erpe-Mere ook een eigen binderij installeren. Een bewijs dat de firma de vestiging in Erpe-Mere wel degelijk wil behouden. “Na wat hier voorheen gebeurde, zullen we die belofte wel pas echt geloven als we het kunnen zien”, luidt het voorzichtig bij het personeel.

Dat personeel ging de voorbije dagen nochtans door het vuur voor de drukkerij. Ondanks het faillissement bleven een groot aantal van de 167 personeelsleden aan de slag zodat de geplande tijdschriften en magazines tijdig klaar raakten. “Die sereniteit toont aan dat het personeel geen enkele schuld treft aan wat hier gebeurde. Bovendien zorgt het ervoor de nieuwe eigenaar probleemloos alle reeds geplande drukopdrachten zonder onderbreking kan afwerken. Iets wat zonder twijfel de overname positief beïnvloed heeft en waarvoor iedereen een pluim verdient”, aldus de vakbondsafgevaardigden.

Geen sociaal plan

Die inspanning is inderdaad merkwaardig. Aangezien de overname gebeurt van een bedrijf in faling is er geen enkel sociaal plan. “Sinds zaterdag is iedereen aan de slag met interimcontracten op dagbasis in opdracht van de curator. Die situatie wordt vanaf dinsdagavond voortgezet in opdracht van Moderna tot nieuwe contracten opgemaakt zijn voor de personeelsleden die mogen blijven.”

Voor de vergoeding van het geleverde werk in de periode van 15 augustus tot 23 augustus zullen alle werknemers hoogstwaarschijnlijk een beroep moeten doen op het fonds der sluiting van ondernemingen. De vakbonden zullen daarbij helpen.