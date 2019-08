Doorstart voor failliet Corelio Printing: slechts helft van 160 personeelsleden gered KOEN MOREAU

27 augustus 2019

14u11 4 Erpe-Mere Goed en slecht nieuws voor de personeelsleden van de drukkerij Corelio Printing in Erpe-Mere. Nadat Circle Media Group vrijdag de boeken neerlegde, werd dinsdag al een overnemer gevonden. Die zou wel slechts de helft van het personeel behouden.

De gewezen drukkerij Het Volk tegenover het containerpark van Erpe-Mere werd in maart vorig jaar van de hand gedaan door Corelio en overgenomen door de Nederlandse Circle Media Group. Die ambitieuze groep deed in een recordtempo tal van overnames in Europa met het doel de printmarkt te groeperen en te domineren. Al snel doken geruchten op over dubieuze financiële constructies om die overnames te financieren.

In februari voerde het gemeenschappelijk arbeidsfront nog actie aan alle internationale vestigingen om hun onrust uit te drukken, maar sindsdien werd voor het ene filiaal na het andere het faillissement aangevraagd. Zo ook vrijdag jongstleden voor Corelio Printing in Erpe-Mere nadat de overnamegesprekken met de firma Moderna Printing uit Paal-Beringen afsprongen.

Ondanks het faillissement bleven een groot aantal van de 160 personeelsleden de voorbije dagen aan de slag zodat klanten toch hun tijdschriften en magazines tijdig in de rekken konden krijgen. Maandagavond zag het er bijzonder slecht uit nadat Moderna Printing de gesprekken met de curatoren zonder resultaat stopzette. “Vandaag dinsdag werden de onderhandelingen opnieuw opgestart met een matig positief resultaat”, aldus Erwin Callebaut van vakbond BBTK.

De man noemt het resultaat “matig” omdat het personeel ondanks alle inspanningen nog een zware prijs zou betalen. Overnemer Moderna zou slechts de helft van het personeel behouden. Meer informatie daarover wordt momenteel gegeven tijdens een bijzondere personeelsvergadering.

De overname gebeurt bovendien van een bedrijf in faling waardoor er geen sociaal plan is voor de overige personeelsleden. Zij staan op straat en zullen hoogstwaarschijnlijk een beroep moeten doen op het fonds der sluiting van ondernemingen voor de betaling van hun loon voor de periode van 15 augustus tot 23 augustus.

Later meer.