DJ Ronny draait liveset via Facebook: "Mensen stonden thuis te dansen” Koen Moreau

21 maart 2020

10u57 0 Erpe-Mere Omdat DJ Ronny Van Den Berghe uit Mere na 37 jaar achter de draaitafel omwille van corona wekenlang tegen een lege agenda aankijkt, besloot hij vrijdagavond via Facebook een setje te draaien en de wereld in te sturen.

Om 19.30 uur draaide hij de knoppen open. “Ik dacht oorspronkelijk om een uurtje te draaien”, vertelt hij. Dat werden er flink wat meer. “Om 20 uur had ik 325 kijkers en gemotiveerd door de massa’s berichten ben ik tot 23 uur blijven gaan”, lacht hij.

Een initiatief dat geweldig gesmaakt werd. “Ik kreeg filmpjes van mensen die thuis op mijn muziek stonden te dansen. Kippenvel.” De man draaide in zijn dj-carrière van de 37 jaar nog nooit in zoveel landen. “Ik kreeg reacties uit Polen, Spanje en ook Jerry Van Audenhove - de laatste Belg in het Chinese Wuhan - feestte vanop afstand mee.”

De kans dat er een vervolg komt is dan ook heel groot. “Wellicht doe ik het vrijdag opnieuw.”

Klik hier om de set te herbeluisteren/herbekijken.