Exclusief voor abonnees Dixie (23) vanaf volgende week te zien in Topdokters tijdens gezichtsreconstructie: “Meer dan 60 narcoses, maar het motiveerde me wel om zelf in de zorgsector aan de slag te gaan” Koen Moreau

23 januari 2020

17u43 50 Erpe-Mere Dixie Vyverman (23) uit Erpe-Mere is vanaf maandag 27 januari te zien in Topdokters op Vier. De jonge vrouw wordt gevolgd tijdens de laatste fase van haar gezichtsreconstructie. “Een noodzakelijke ingreep voor mijn comfort, niet voor mijn uiterlijk, nadat als klein kind een snelgroeiende tumor uit mijn gezicht werd verwijderd.”

De kijker wordt in het nieuwe seizoen van Topdokters op Vier meegenomen bij acht nieuwe dokters. Daarbij professor dokter Mommaerts van het UZ van Jette. Hij vormt het laatste stukje traject van Dixie Vyverman uit Mere. Een traject dat twintig jaar geleden startte toen ze amper 2,5 jaar was en meer dan een week na een vermoedelijke opstoot van bof met een gezwel in haar kaak bleef zitten.

