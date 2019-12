Dit weekend Winter Wonderland met kinderpret in Sint-Annazaal ‘Winterstube’ Koen Moreau

17 december 2019

08u15 3 Erpe-Mere Enkele enthousiaste inwoners organiseren dit weekend voor de eerste keer een gratis ‘Winterstube’ in Bambrugge.

“Na de succesvolle kerstmarkt van twee jaar geleden besloten we de vroegere zomerfeesten die ons dorp kende nieuw leven in te blazen”, vertellen initiatiefnemers Mackie De Winne en Wim Everaert. Samen met Jan, Rudi, Linda, Hilde, Martine, Thomas, Dimi en Johan besloten ze gezien het seizoen de Sint-Annazaal om te bouwen tot een gezellige ‘Winterstube’.

“En op die manier willen we inwoners van Bambrugge en omstreken gratis een gezellig samenzijn aanbieden.” De allereerste ‘Winterstube’ start op vrijdagavond 20 december om 18 uur. Om 20.30 uur is er een optreden van Her Kapelmeister.

Zaterdag staat in het teken van de kinderen. De deuren openen om 15 uur en om 16 uur brengt Poppenkast Neus ‘De kerstman en de trollen’. Ook de kerstman komt langs en met een ‘kinderpakket’ genieten de kleinsten voor de prijs van vijf euro van chocomelk, twee pannenkoekjes en een ritje op de kindermolen.

“Nadien gaat alles naadloos over in een heuse ‘winterstube’ in het Bambrugse Winter Wonderland waar dirnls en lederhosen niet verboden zijn voor een gezellige avond tot de wurst und das bier up ist”, lachen de organisatoren. Indien er winst gemaakt wordt, gaat die naar een goed doel. “En als alles meevalt kunnen we ook nog een lente- en zomereditie organiseren.”