Digitale gemeenteraad Erpe-Mere live via HLN.be Koen Moreau

27 april 2020

15u49 0 Erpe-Mere Dinsdagavond 28 april heeft omwille van de coronamaatregelen de allereerste digitale gemeenteraad ooit plaats in Erpe-Mere.

Meerderheidspartijen CD&V, N-VA en L.E.F. beslisten - ondanks de technische mogelijkheden - deze gemeentereraad niet rechtstreeks openbaar te maken voor het brede publiek. Lokale perscorrespondenten mogen de digitale raad wel bijwonen.

Onder voorbehoud van technische problemen kan je daardoor dinsdagavond 28 april vanaf 20.15 uur via de HLN.be ‘In de Buurt’-pagina van Erpe-Mere via een live-feed de gemeenteraad in tekst volgen.