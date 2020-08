Dieven aan de haal met verhuisspullen Frank Eeckhout

17 augustus 2020

18u36 2 Erpe-Mere In de Lindekouter in Bambrugge zijn twee dieven aan de haal gegaan met verhuisspullen. De daders zijn daarbij gefilmd.

Twee dieven pleegden zondagnamiddag omstreeks 15 uur een opmerkelijke diefstal in de Lindekouter in Bambrugge. Een bewoner die aan het verhuizen was, zette enkele dozen met spullen klaar aan zijn voordeur. Toen de man even later zijn wagen ging halen om de spullen in te laden, was alles verdwenen. Op bewakingscamera’s is te zien hoe twee daders de spullen controleren in hun wagen laden. Politie Erpe-Mere/Lede is een onderzoek gestart.