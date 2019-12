Deze zes dingen is je gemeentebestuur de komende vijf jaar van plan Koen Moreau

18 december 2019

17u31 0 Erpe-Mere Na de bijzonder zware investeringen voor nieuwe gebouwen de laatste jaren moet Erpe-Mere op de kleintjes letten. Dat valt duidelijk af te lezen in het meerjarenplan. “Na de infrastructuurwerken is het nu tijd om voor de invulling en een warme gemeente te zorgen”, vertelt financiënschepen Gerda Van Steenberge (N-VA). De oppositie heeft het over “een gebrek aan durf en ambitie” en een document dat “uitblinkt in niet concrete en vage beloften” en “een bewijs dat de gemeente zich overdaan heeft”.

We laten u zelf oordelen met de zes belangrijkste zaken die voorliggen in het huidige beleidsplan voor de komende vijf jaar in een investeringsprogramma voor in totaal 16 miljoen euro. Geld dat onder meer afkomstig is van een nieuwe lening voor een bedrag van 8 miljoen euro waardoor de – weliswaar beperkte - schuldenlast per inwoner bijna verdrievoudigd van 207 euro naar iets meer dan 600 euro. Een ingreep die wel toelaat om de personenbelastingen en opcentiemen ongewijzigd te laten. De belangrijkste punten:

1. Betalen van bouwwerken

Erpe-Mere kan er niet omheen. De voorbije jaren werd een nieuw jeugdontmoetingscentrum in Aaigem, kleedkamer en jeugdlokaal op Steenberg en een nieuwe gemeenteschool in Erondegem gebouwd. Volgend jaar moeten zowel het nieuwe cultuurhuis Emotia en het nieuwe politiehuis klaar zijn. Dat kost geld en heel wat rekeningen moeten nog betaald worden.

2. Eén miljoen euro voor fietspaden

Dankzij tal van bovenlokale projecten en een aardig pak subsidies wordt de komende jaren ongeveer 1 miljoen euro geïnvesteerd in de aanleg van fietsverbindingen. Welke dat precies worden, zal bepaald worden na ontvangst van het herwerkt mobiliteitsplan. “Maar er komt een fietspad langs de Langemunt in Aaigem, en mogelijk trekken we het fietspad door tussen de Kruiskoutermolen en de Groeneweg. Ook het aansluiten van het nieuwe fietspad tussen de rotonde van Aaigem en Landries met Hazelbeek is een optie”, aldus schepen van Openbare Werken Marleen Lambrecht (CD&V).

3. Schrappen van zowat alle nauwelijks gebruikte premies en subsidies

Meerderheidspartijen CD&V, N-VA en LEF gingen met de grove borstel door de talrijke subsidiereglementen die van toepassing waren. “Omdat heel wat van die subsidies jaarlijks door minder dan tien mensen worden aangevraagd zijn ze te individueel”, aldus eerste schepen Reinold De Vuyst (N-VA). Gaan onder meer op de schop: de premies voor technopreventie tegen inbraken, voor de aankoop van herbruikbare luiers, voor het knotten van wilgen, voor aanplant en onderhoud van kleine landschapselementen, voor het gebruik van groenbemesters. Ook de geboortepremie wordt afgeschaft en het OCMW verkoopt heel wat gronden en gebouwen.

4. 510.000 euro voor sport

Een centraal voetbalproject op het domein Steenberg komt er niet. Toch wil de gemeente nogmaals de engagementen voor fusieprojecten tussen de vier resterende clubs aftoetsen. Veel geld is daarvoor niet voorzien. “Indien het dak van de sporthal op Steenberg vernieuwd moet worden, kost dat al 250.000 euro”, geeft sportschepen Tom Van Keymolen mee. Ruimte voor zware investeringen voor sporthallen of voetbalterreinen is er dus niet. Bovendien wordt een opening gelaten voor de opstart van nieuwe sporten. “We bekijken de mogelijkheden en interesse voor de aanleg van een hockey en paddel-terrein.”

5. Klimaatinspanningen voor zuiver water, groene energie en vervoer

De verplichte rioleringswerken staan ook in Erpe-Mere op de plannen. Die werken en de heraanleg van de straten zijn al opgestart voor Lindekouter en Dries in Bambrugge. Na de septemberkermis en de wielerwedstrijden van Erpe in 2020 wordt gestart met de werken in de Rooseveltlaan. Ook de Gentsestraat in Burst wordt aangepakt. Verder wil men zoveel mogelijk gebouwen uitrusten met zonnepanelen en de burger motiveren tot fiets- en deelvervoer. Een elektrische laadpaal en mobipunt aan het station van Erpe-Mere in de Loskadestraat moeten daarbij helpen. De Lijn werd gevraagd de frequentie van buslijn 91 te verdubbelen tot om het halfuur. Afwachten wat dit eventueel betekent voor scholierenlijntje dat nagenoeg hetzelfde traject volgt.

6. Visie (zonder extra parkings) voor Steenberg

De oppositie hamert al jaren op dezelfde nagel en ook vandaag blijven de plannen voor Steenberg beperkt tot “Het verder uitrollen van onze visie”, wat die ook mag zijn. Wel op de planning is het onderzoeken om de trage weggebruikers op de toegangsweg af te scheiden van het gemotoriseerd verkeer. Iets wat zonder twijfel gevolgen heeft voor het nu al ontoereikend aantal parkeerplaatsen, maar daarover geen woord. Wel op de planning: een hondenlosloopweide, enkele extra speeltuigen en – weliswaar niet op Steenberg – een begraafplaats voor huisdieren en een natuurbegraafplaats op het kerkhof van Aaigem, Bambrugge, Erondegem of Erpe.

Burgemeester Hugo De Waele (CD&V) benadrukt wel dat het meerjarenplan een werkdocument is dan kan en zal bijgestuurd worden. “Voor de inschatting van de verwachte kosten hebben we consequent voor de slechtste denkbare scenario’s gekozen. We verwachten dus meevallers en extra centen om andere investeringen te realiseren”, besluit de man.