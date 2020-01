Detailhandelsplan voor centrum Mere en stationsbuurt Burst Koen Moreau

07 januari 2020

15u24 0 Erpe-Mere In samenwerking met SOLVA wordt een detailhandelsplan voor Erpe-Mere opgemaakt om vervolgens voor een betere ondersteuning van de middenstand te zorgen.

“Momenteel focussen we ons op het centrum van Mere en de stationsbuurt van Burst. Op beide plaatsen merken we dat winkels omwille van de betere zichtbaarheid verschuiven richting steenwegen”, vertelt schepen Gerda Van Steenberge (N-VA). Een gelijkaardige aanpak leverde op andere plaatsen goede resultaten op. “Na de opmaak van dergelijk plan en enkele maatregelen herleefde het centrum van Ronse. We rekenen er op dat hier hetzelfde kan gebeuren.”