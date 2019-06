Delicioso is favoriete ijssalon van de Denderstreek

KOEN MOREAU

30 juni 2019

12u53 0 Erpe-Mere De poll op HLN.be naar het favoriete ijssalon in de Denderstreek werd gewonnen door ijssalon Delicioso uit de Stationsstraat in Burst. Op een na populairste werd Lotte’s Home Made Ice-cream uit Impe. Laatste ereplekje was voor Potje Kaat uit Welle.

“Een bijzonder mooie erkenning vlak voor onze zesde verjaardag na een moeilijke start”, reageert Delicioso-zaakvoerder Tom Van Den Berge. Toen die in 2013 zijn zaak wou starten geloofden bijzonder weinig banken in het concept. “Uiteindelijk kregen we alles rond en startten we op 21 juli.”

Handelsmerk was vanaf de start pure ambachtelijke kwaliteit. Meteen was het aanschuiven voor de zaak waarmee bewezen werd dat het concept wel degelijk leefbaar was. “Vier jaar geleden zijn we plots heel snel beginnen groeien waardoor onze ruilte qua ijskeuken en winkel te beperkt bleek.”

Om die reden wordt momenteel werk gemaakt van uitbreidingsplannen. “Dankzij de aankoop van het pand links naast ons zullen binnenkort de zaak vergroten.” Een goede zaak aangezien het in België niet alle dagen ijsjesweer is. “Daarom zullen we op termijn ook wafels, pannenkoeken en taart aanbieden.”