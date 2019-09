Delhaize-supermarkt op zoek naar man “die iets deed dat niet mag” Koen Moreau

19 september 2019

18u38 6 Erpe-Mere Een oproep op de Facebookpagina van de Proxy Delhaize van Bambrugge wordt massaal gedeeld.

De oproep bij enkele foto’s van een man in en voor de winkel is nochtans heel vaag. “Gezocht! Ken je deze persoon? Graag een seintje aub”, is de enige commentaar. Telefonisch wil zaakvoerder Danny Schockaert niet veel extra informatie kwijt. “Laten we het er op houden dat die man iets deed dat niet mag”, blijft de man heel erg op de vlakte. Donderdagavond stond de teller na 24 uur op 162 delingen.