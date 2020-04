Definitieve testresultaten WZC Meredal blijven uit: “Voorlopig 1 positieve coronatest op 33 stalen” Koen Moreau

17 april 2020

20u06 12 Erpe-Mere De resultaten van de testen die dinsdagnamiddag in WZC Meredal in Mere gebeurden bij alle inwoners en personeelsleden om een eventuele besmetting met COVID-19 te registreren, laten op zich wachten.

“Sinds donderdagavond moeten we het stellen met een gedeeltelijke resultaat van 33 testen”, vertelt directeur Geert Hermans. Dat partieel resultaat is goed en niet goed. “Een, maar slechts één, van de 33 geteste bewoners testte - ondanks het totaal ontbreken van symptomen - positief.” De familie werd op de hoogte gebracht en het personeel verscherpte de isolatiemaatregelen.

“Daarnaast zijn er twee bewoners die we heel goed in de gaten hielden en preventief in quarantaine plaatsen omdat we een besmetting vreesden. Hun testen waren negatief, maar veiligheidshalve houden we ook daar de reeds genomen maatregelen aan.” Wanneer de rest van de resultaten bekend zal zijn, is onduidelijk.

“En dat is vervelend. Enerzijds omdat de bewoners en hun familieleden graag weten waar ze aan toe zijn en anderzijds omdat wij zonder uitslagen geen extra maatregelen kunnen nemen. Hopelijk kan het labo ons nog dit weekend of uiterlijk maandag op de hoogte brengen van de overige resultaten zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is en wat ons te doen staat. In elk geval vertoont geen enkele van onze bewoners symptomen en dat is hoopgevend.”