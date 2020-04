De lockdown van acteur Anton Cogen (74): “Ik heb een soort meditatieve rust ontwikkeld”

Erpe-Mere

De lockdown in deze coronacrisis is er voor iedereen. Ook BV’s moeten net als u en ik braaf in hun kot blijven. Lopen ze de muren op? Of weten ze zich bezig te houden? En wat missen ze vooral? Wij schotelen bekende inwoners uit onze streek deze week telkens zes vragen voor. Vandaag is tv-acteur Anton Cogen aan de beurt. Lees meer over hoe bekend Oost-Vlaanderen zich door de coronacrisis spartelt in dit dossier