Exclusief voor abonnees De eerste zomer van restaurant Libertine: “In oktober maakten we al een goede start en nu wil ik me nog beter onderscheiden” Koen Moreau

10 juli 2020

13u42 0 Erpe/Aalst In deze zomerreeks gaan we langs bij horecazaken die nog voor hun eerste zomer de deuren verplicht enkele maanden sloten omwille van de coronacrisis. Vandaag: Restaurant Libertine aan kruispunt Vijfhuizen in Erpe op de grens met Aalst. “Het zal misschien raar klinken, maar de verplichte sluiting heeft ons - vooral als gezin - deugd gedaan.”

De nieuwe start die Dominique Tondeurs en diens partner Sabine Holvoet met hun restaurant ‘Libertine’ aan het kruispunt Vijfhuizen in Erpe maakten, werd door de coronacrisis bruut onderbroken. “We waren er volop ingevlogen en maakten een goeie start”, vertelt Tondeurs. De beslissing van de crisiscel was dan ook niet leuk. “Zoiets meemaken met een startende zaak is niet tof. We hadden net een aanzienlijke investering gedaan en plots viel alles stil.”

