De ‘24 uur van Jowan’ brachten 1.800 euro op voor Salivam Koen Moreau

06 december 2019

16u30 0 Erpe-Mere Het onafgebroken kaarten, biljarten en gezelschapsspellen spelen in café De Klok in Erondegem tijdens ‘de 24 uur van Jowan’ leverde een mooie cent op.

“De rekeningen zijn gemaakt en we kunnen meer dan 1.800 euro aan de vzw Salivam schenken. Een mooi extraatje voor het onderzoek naar speekselklierkanker”, aldus de organisatoren die geen 24 maar wel 25 uur in het getouw waren.

Intussen zijn de uren al wat verteerd voor Jo Callebaut, diens echtgenote Ann, door speekselklierkanker getroffen nicht Krista en cafébazin Linda. Plannen voor een nieuwe editie zijn er voorlopig nog niet. “Nu organiseren we een bezoek aan de Warmste Week in Kortrijk om onze cheque te overhandigen en nadien zien we nog wel”, luidt het voorzichtig.