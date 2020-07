Darlien (31) verbouwt huis om eigen beautysalon te starten: “Leuker om voor jezelf te werken” Koen Moreau

11 juli 2020

09u28 3 Mere In de het deel van de Beekstraat tussen de beek en de Nijverheidsstraat in Mere opende Darlien De Luyck met ‘DDL – Style & Beauty’ net haar eigen schoonheidssalon. “Ik verzorg graag mensen en hou van de sociale contacten.”

Van opleiding is Darlien opvoedster, maar de job zelfde oefende ze nooit uit. “Toch hou ik het van het verzorgen en de sociale contacten.” Dat is de reden waarom ze – na een omzwerving als veiligheidsbeambte bij het spoor - haar werk in een Aalsters callcenter voor een grote telecomoperator aanvult met een bijberoep. “Het is nu eenmaal leuker om voor jezelf te werken en je werk en privé zelf in te delen”, knipoogt ze.

Na verschillende opleidingen voor onder meer pedicure, manicure en gelaatsverzorging en een vrij ingrijpende verbouwing is haar woonkamer nu een schoonheidssalon. “Even wennen voor iedereen, maar er is nog genoeg plek voor mijn man en kindjes.” En ook voor de klanten is er meer dan voldoende ruimte. “Op die manier kan je hier perfect tot rust komen én content buiten gaan”, belooft Darlien.

DDL – style & beauty

Beekstraat 45, Mere

0478/67.99.69

Facebook DDL - style & beauty