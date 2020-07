Danny en Cindy moeten lunapark Gold City door burgemeestersverbod terug opbergen: “Waanzinnig wat we nu meemaken” Koen Moreau

22 juli 2020

Normaal spelen Cindy De Vriendt en Danny De Ryck uit Bambrugge dit weekend met de kermis in hun eigen dorp een thuismatch. Dit jaar komt daar helaas niks van in. "Woensdagochtend kregen we een telefoontje van de gemeente met de mededeling dat de kermis in Bambrugge geschrapt werd", vertellen ze.

Veertien dagen geleden stonden Danny, derde generatie van een kermisfamilie, en Cindy nog op de kermis aan het station van Burst. “Pas onze vijfde kermis van het seizoen, maar alles was daar in overleg met de gemeente goed geregeld. Geen kwaad woord over hun aanpak”, openen ze ietwat verrassend.

“Wat nu gebeurt, hadden we zien aankomen. Met de stijgende cijfers gingen we er van uit dat de kermis in Erondegem onze laatste kermis voor een nieuwe ‘lockdown’ zou zijn, maar de gemeente heeft ons nu in snelheid gepakt.” Kwaad zijn ze niet. “De druk is groot en we begrijpen dat er onaangename beslissingen volgen, maar blij zijn we uiteraard ook niet.”

Wie garandeert dan de kermisbezoekers dit weekend niet naar een pretpark trekken en is het daar dan zoveel veiliger? Cindy De Vriendt, Lunapark Gold City

Dat Erpe-Mere – alweer – als voorloper fungeert stoort hun niet echt. “De hogere overheid heeft alles afgeschoven op de gemeenten. Dan krijg je absurde situaties: de kermis in Gent is vandaag open en voorlopig zijn er ook nog geen plannen om de Zuidfoor in Brussel te schrappen. Elke burgemeester beslist op eigen houtje en naar best vermogen.”

De beslissing tot schrappen van Bambrugge kermis betreuren doen ze wel. “De kermis in Bambrugge, onze eigen gemeente nota bene, is allesbehalve een grote kermis. Eetkramen inbegrepen staan hier elf kramen. Een grote toestroom zou dat niet veroorzaken. Wie garandeert trouwens dat de bezoekers dit weekend geen pretpark bezoeken. En is dat dan zoveel veiliger”, vraagt Cindy zich af.

Dit maakte onze familie nog nooit mee. Zelf tijdens de oorlog trok mijn grootvader op. Danny De Ryck, Lunapark Gold City

Wat nu gebeurt is ronduit ongezien. “Mijn ouders, twee tachtigers, zijn er het hart van in. Dit maakte onze familie nog nooit mee. Zelf tijdens de oorlog trok mijn grootvader op. Die mensen kunnen dit niet vatten”, vertelt Danny Vervelendst van al is de onzekerheid en voortdurende wijziging.

“Plots mochten we op 1 juli terug startten, nu is het weer – toch voor deze kermis – gedaan. Nooit weten waar je aan toe bent is geen pretje en daarnaast ben ik helemaal niet gewoon om ganse dagen en weekends thuis te zijn. We kunnen alleen maar hopen dat volgend jaar beter wordt.”

Financieel wordt het stilaan wel een harde dobber. “We zijn gelukkig al heel wat jaren bezig, maar sinds de coronacrisis deden we slechts één kermis. Omdat we vreesden dat China niet meer zou exporteren hadden we extra ingekocht. Al onze taksen en vergoedingen zijn ook net betaald. Wellicht allemaal voor niets.”

In plaats van de gebruikelijke 50 kermissen moeten we het dit jaar doen met 5 halve kermissen. Danny De Ryck, Lunapark Gold City

De kans dat Danny en Cindy hun opwachting nog kunnen maken in de andere deelgemeenten van Erpe-Mere is klein. “Normaal doen we alle kermissen van Erpe-Mere, maar vorig week waren we ook al niet welkom in Kerksken, deelgemeente van buurgemeente Haaltert. Daardoor wordt 2020 wellicht een jaar van vijf halve kermissen. Normaal doen we er 50.”

Op vergoedingen moeten foorkramers voorlopig niet meer rekenen. “Door de federale beslissing dat kermissen vanaf 1 juli mogen, moeten we geen aanspraak meer maken op een financiële tussenkomst. Onze zomer is daarnaast absoluut nodig om de winter te overleven. Dit is ons beroep, geen hobby zoals velen denken. Gelukkig hadden wij wat reserves, maar veel collega’s zullen dit niet overleven”, menen ze.