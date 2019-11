Dankzij scherper tarief toch nog ‘Dorp van de ronde’, wel geen subsidies meer voor feestzones Koen Moreau

27 november 2019

17u01 0 Erpe-Mere De beslissing van de gemeente Erpe-Mere om geen 12.500 euro op tafel te leggen voor de doortocht van ‘Dorp van de Ronde’ en een nieuw tarief te onderhandelen loont. “We kregen een tegenvoorstel dat slechts de helft van die prijs bedraagt”, vertelt burgemeester Hugo De Waele (CD&V). De subsidies die de feestzones vandaag ontvangen worden wel afgeschaft.

Vlaams Belang Erpe-Mere betreurde dinsdagavond tijdens de gemeenteraad nog de beslissing om het oorspronkelijke voorstel te verwerpen. “De 12.500 euro voor de titel ‘Dorp van de Ronde’ is klein bier in vergelijking met andere bedragen die uitgegeven worden voor zaken waaraan de bevolking heel wat minder heeft”, reageerde Guy Van Londersele.

Burgemeester Hugo De Waele bleef echter bij zijn standpunt. “Het is niet aan de gemeenten om winstgevende organisaties extra centen toe te stoppen. Als gemeenten moeten we een lijn trekken en dat gebeurt ook in Geraardsbergen waar men niet langer 50.000 euro wil ophoesten voor de passage over de muur. De Ronde passeert hier overigens sowieso”, aldus de man.

Woensdag ontving Erpe-Mere een tegenvoorstel van Flanders Classics. “Daarbij moeten we fors minder kaarten verkopen en wordt het plaatje heel wat rooskleuriger. We moeten nog een definitieve beslissing nemen, maar persoonlijk zie ik dit voorstel heel wat beter zitten als het voorgaande”, geeft burgemeester De Waele alvast mee.

Subsidies

De knip gaat wel in het subsidiebudget voor de feestzones. Die krijgen voortaan enkel nog logistieke steun. Een beslissing die het – reeds dalend – aantal feestzones nog verder dreigt te doen afnemen. De vzw Twalsiree die de zone aan de Kruiskoutermolen verzorgde, hield het vorig jaar al voor bekeken.

Voor 2020 bergt ook WC Erpe Sportief uit Erpe de plannen al op. “De opkomst was elk jaar minder en zonder subsidies is het bovendien totaal onmogelijk om iets te organiseren”, reageert WC Erpe Sportief Voorzitter Dirk D’Herde.

Een identiek geluid bij de Koninklijke Harmonie Nieuw Leven in Aaigem die vorige edities voor ambiance zorgde langs de Dikkelindestraat. “We hadden een mooie formule, maar zonder subsidies wordt het heel moeilijk.”, luidt het daar. Een definitieve beslissing nam de Harmonie nog niet.