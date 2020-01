Dankzij nieuwe voederplek: nog makkelijker vogels begluren aan kijkhut Natuurpunt Koen Moreau

21 januari 2020

17u09 2 Erpe-Mere Natuurpunt Erpe-Mere organiseert op zondagochtend 26 januari een ‘vogel’-bekijkmoment aan de recent nieuw aangelegd voederplek in natuurgebied Honegem.

“Om 10 uur wandelen we vanaf Hof ter Vaerent, Honegemstraat 139 Erpe op de grens met Lede, naar onze vogelijkhut. Daar wachten we stilletjes af tot onze gevederde vriendjes komen smikkelen”, klinkt het beloftevol. Einde rond 12 uur. Deelnemen is gatis en vooraf inschrijven hoeft niet.