Dan toch geen profkoers Grote Prijs Lucien Van Impe op 20 augustus: "Onmogelijk om social distance te garanderen” Koen Moreau

03 juli 2020

07u36 0 Mere In tegenstelling tot eerdere berichten zal er dit jaar tijdens de kermis in Mere op donderdag 20 augustus dan toch geen wielerwedstrijd Grote Prijs Lucien Van Impe gereden worden.

Na eerder grote twijfel toen beslist werd om voor de augustuskermis in Mere geen avondmarkt te organiseren, communiceerden de Meerse Wielervrienden half juni dat ze door hun GP Lucien Van Impe toch te organiseren de kermis van Mere toch een beetje zouden redden.

Voorwaarden

Tot donderdagavond. Toen overliep de gemeente samen met de organisatoren alle coronavoorwaarden. “Die zijn bijzonder streng en bij ons overleg realiseerde de organisator zich dat het doen respecteren van de ‘social distance’ ter hoogte van de ‘hotspots’ Vijfhoek, café Octopus en café ‘t Hoekske quasi onmogelijk was”, vertelt waarnemend burgemeester Johan Van Vaerenbergh (CD&V).

Als je met handen en voeten gebonden bent aan een horecaprotocol en nog andere regels is het organiseren van onze GP gewoon onmogelijk. Stefaan Van Impe

Een uur na dat overleg besliste het bestuur van de Meerse Wielervrienden de wedstrijd toch niet te organiseren. “Ik heb drie dagen gewerkt aan een roadbook, maar als je met handen en voeten gebonden bent aan een horecaprotocol en nog andere regels is organiseren - zoals we al meer dan 20 jaar doen - gewoon onmogelijk”, reageert organisator Stefaan Van Impe.

Pensen en bier

De moeilijkheid is dat renners belangrijk zijn, maar tradities ook. “En daar horen pensen, bier en een gezellig samen zijn met veel volk en de vele sponsors bij. Koers is geven en nemen. Er zit helaas niks anders op dan uitkijken naar volgend jaar met hopelijk een knaleditie”, besluit die. De beslissing heeft voorlopig geen invloed op de organisatie van de beroepskoers Grote Prijs John Hannes op maandag 7 september door KWC Erpe Sportief in Erpe.