Dampkap vat vuur in Stationsstraat Koen Moreau

13 september 2020

21u17 18 Burst De Hulpverleningszones Zuid-Oost en Vlaamse Ardennen stuurden zondagavond meerdere brandweerploegen en een ziekenwagen naar de Stationsstraat in Burst.

In een woning schuin tegenover bouwmaterialen Danckaert vatte rond 20.30 uur olie vuur onder een dampkap waardoor in een mum van tijd ook de dampkap zelf vuur vatte. De bewoners slaagden er in het vuur te doven met behulp van een poederblusser. De ambulanciers onderzochten de bewoners, maar die bleken ongedeerd. Toegesnelde brandweerploegen vanuit Herzele, Lede en Aalst braken veiligheidshalve de dampkap deels uit om zeker te zijn dat het vuur volledig gedoofd was.