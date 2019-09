Dakbrand in Groendal en schouwbrand in Hollandstraat Koen Moreau

16 september 2019

17u12 4 Erpe-Mere Het centrum van Mere werd maandag tot tweemaal toe opgeschrikt door brandweerwagens met loeiende sirenes.

Een eerste keer was dat rond 11 uur toen bij roofingwerken in de wijk Groendal ter hoogte van het basketbalterreintje het dak vuur vatte. De dakwerker slaagde er gelukkig nog voor aankomst van de brandweer in om het vuur te doven. De toegesnelde pompiers controleerden veiligheidshalve wel of het vuur gedoofd was. Enkele uren later, rond 13.30 uur, werd alarm geslagen voor een schoorsteenbrand in de Hollandstraat in Mere. Ook hier bleef de tussenkomst van de brandweer beperkt.