Cultuurhuis EMotia wordt studietempel: "Met inachtname van de coronamaatregelen kunnen we 14 studieplekken aanbieden” Koen Moreau

25 mei 2020

18u52 0 Erpe-Mere Studenten die tijdens de examenperiode nood hebben aan een rustige studeeromgeving kunnen in het nieuwe cultuurhuis EMotia in Erpe-Mere terecht. “Omwille van de coronamaatregelen is de bibliotheek geen optie, maar we vonden een volwaardig alternatief.”

Daardoor kunnen veertien studenten - mits reservatie vooraf - van maandag tot en met donderdag van 8 tot 11.45 uur en van 13 tot 16.45 uur in alle rust studeren. Op donderdag sluit de accomodatie een uurtje vroeger om 15.45 uur en op vrijdag is studeren enkel mogelijk in de voormiddag van 8 tot 11.45 uur.

Reserveren verplicht

Reserveren moet minstens een dag vooraf gebeuren via emotia@erpe-mere.be. De reservatie is pas definitief na bevestiging. “We voorzien voldoende ruimte waardoor mondmaskers niet verplicht zijn. Daarnaast geven we mensen die thuis geen rustige studieplek hebben in de mate van het mogelijke voorrang”, geeft schepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V) nog mee.