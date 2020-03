Cultuurhuis EMotia plechtig en vlekkeloos geopend: “Een meerwaarde voor de gemeente die cultuur dichter bij huis zal brengen” Koen Moreau

07 maart 2020

03u47 0 Erpe-Mere Het gemeentelijk domein Steenberg langs de Oudenaardsesteenweg is dankzij de opening van het nieuwe cultuurhuis EMotia nog een beetje meer het centrum van Erpe-Mere. Het eerste optreden vrijdagavond was alvast een succes.

Ingenieur Etienne Van Caelenberg uit Bambrugge leverde met EMotia een strak, functioneel en modern gebouw af met een prachtig zicht op de vijver. Een gebouw dat bovendien het hoogste punt van domein Steenberg siert en letterlijk de verwelkoming vormt van zowat alle gemeentelijke activiteiten die daar plaats vinden.

“Dankzij dit gebouw wordt Steenberg nog een beetje meer het centrum en kloppend hart van onze gemeente”, stelden burgemeester Hugo De Waele en cultuurschepen Johan Van Vaerenbergh (beiden CD&V) tijdens de plechtige opening. “Bedoeling is hier een aanbod te creëren met voor elk wat wils.”

Uitverkocht

Een taak die Ina Bal, de directeur van het cultuurhuis, grotendeels op zich zal nemen. Desondanks wordt heel wat inbreng verwacht van verenigingen en andere initiatiefnemers. Iets dat overigens al goed lijkt te lukken. Zo was een voorstelling van vtm-goochelaar Nicholas georganiseerd door het Aalsters Swimming team in november in een mum van tijd uitverkocht waarna meteen een extra voorstelling werd voorzien.

Het openingsconcert van het cultuurhuis door dorpsgenoot Jan De Wilde, een prachtige gelegenheid om de kleinkunstenaar de titel van ereburger toe te kennen, was in een mum van tijd uitverkocht. De vraag naar voorstellingen - zoals inwoners van Erpe-Mere voorheen enkel konden bezoeken bij de buren van Aalst, Lede, Herzele en Sint-Lievens-Houtem - is duidelijk groot.

Meerwaarde

Dat bleek ook na het allereerste optreden vrijdagavond. “Een bijzonder aangename infrastructuur en een meerwaarde voor onze gemeente” en “Dit zal cultuur dichter bij de mensen brengen” waren maar enkele van de uitspraken die we konden optekenen.

Kennismaken met het nieuwe cultuurhuis kan nog een hele week lang. Zaterdag 7 maart zijn er van 10 tot 17 uur en zondag 8 maart van 14 tot 16 uur geleide rondleidingen. Daarvoor worden vanuit de acht deelgemeenten en de carpoolparking aan de E40 pendelbussen ingelegd. Schrijf je wel best in via http://webshop.erpe-mere.be.

Zaterdagavond 8 maart is er een optreden door Fanfare Aaigem en Harmonie Erpe met Eveline Cannoot en Tom De Man. Arte Amanti met violiste Jiska Lambrecht en Marco Sanna aan de piano verzorgt zondagochtend 9 maart een aperitiefconcert en de rest van de week is er nog heel wat te doen.

De nieuwe uitbaters van de foyer van EMotia verwelkomen iedereen eveneens graag voor een kennismakingsdrankje en dat is ook mogelijk op momenten dat er geen voorstellingen of activiteiten plaats vinden.